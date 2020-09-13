PSG - Marsilya maçı saat kaçta? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PSG - Marsilya maçı saat kaçta? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi?

Fransa'nın son şampiyonu olan Paris Saint Germain, evinde Marsilya'yı ağırlıyor. Sezonun ilk maçında Lens ile mücadele eden PSG aldığı yenilgi sonrası Marsilya maçına odaklandı. PSG - Marsilya maçı hangi kanalda? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması saat kaçta? PSG Marsilya maçı şifresiz mi?

PSG - Marsilya maçı saat kaçta? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi?
13.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:55

Fransa'da son şampiyon olan Paris Saint Germain, evinde Marseille'yi ağırlıyor. Bu sezonun da en önemli şampiyon adaylarından gösterilen PSG, sezonun ilk maçında Lens'e karşı 1-0 yenilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı oynaması sebebiyle sezona geç başlayan PSG - Marseille maçı bu akşam ekranlarda yer alacak

PSG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris Saint Germain ve Marseille arasında gerçekleşecek olan mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Jerome Brisard olarak duyuruldu. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

PARIS SAINT GERMAIN MARSEILLE KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma,beIN SPORTS HD 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Şifreli kanalda yer alan maçtaki gelişmeler haberimizin detaylarında yer alacak.

İlgili Haberler

Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?
Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?
Lens PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Lens PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lens PSG kaç kaç? Canlı takip!
Lens PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Lens PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lens PSG kaç kaç? Canlı takip!
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Fransa Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: PSG - Marsilya maçı saat kaçta? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 18:55:50. #1.15#
title