PSG - Marsilya maçı saat kaçta? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi? Fransa'nın son şampiyonu olan Paris Saint Germain, evinde Marsilya'yı ağırlıyor. Sezonun ilk maçında Lens ile mücadele eden PSG aldığı yenilgi sonrası Marsilya maçına odaklandı. PSG - Marsilya maçı hangi kanalda? Paris Saint Germain Marseille karşılaşması saat kaçta? PSG Marsilya maçı şifresiz mi?

Fransa'da son şampiyon olan Paris Saint Germain, evinde Marseille'yi ağırlıyor. Bu sezonun da en önemli şampiyon adaylarından gösterilen PSG, sezonun ilk maçında Lens'e karşı 1-0 yenilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı oynaması sebebiyle sezona geç başlayan PSG - Marseille maçı bu akşam ekranlarda yer alacak PSG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? Paris Saint Germain ve Marseille arasında gerçekleşecek olan mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Jerome Brisard olarak duyuruldu. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. PARIS SAINT GERMAIN MARSEILLE KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ? Karşılaşma,beIN SPORTS HD 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Şifreli kanalda yer alan maçtaki gelişmeler haberimizin detaylarında yer alacak.