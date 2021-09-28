PSG - Manchester City maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
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PSG - Manchester City maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 PSG'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta PSG 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
PSG'nin Golleri:
- 8. dakika : Idrissa Gueye
- 74. dakika : Lionel Messi
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Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.