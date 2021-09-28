PSG - Manchester City maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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PSG - Manchester City maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

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PSG - Manchester City maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

PSG - Manchester City maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. PSG - Manchester City maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! Messi gol attı mı? PSG gollerini kim attı? İşte detaylar...

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PSG - Manchester City maçı 28 Eylül Salı saat 22:00 'da başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

PSG - Manchester City maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

PSG - Manchester City maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 PSG'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta PSG 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PSG'nin Golleri:

  • 8. dakika : Idrissa Gueye
  • 74. dakika : Lionel Messi

PSG - Manchester City maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PSG-M. CİTY EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

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Haber: PSG - Manchester City maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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