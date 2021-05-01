PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?
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PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?

PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?
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PSG maçları ne zaman? sorusu yanıt arıyor. Manchester City ile geçen hafta karşı karşıya gelen PSG'nin önümüzdeki maçlarının ne zaman olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 2021 PSG Lens maçı, PSG Manchester City, PSG Rennes maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beinsport 28 Nisan tarihinde PSG - M. City Şampiyonlar Ligi yarı final 1. maçını ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınladı. PSG'nin golü 15. dakikada Marquinhos'dan geldi. PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?

PSG MAÇLARI NE ZAMAN?

  • PSG-Lens Maçı, 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
  • PSG Manchester City maçı ise 4 Mayıs tarihinde oynanacak.

PSG'nin diğer maçları

Rennes ile 9 Mayıs,

Montpellier ile 12 Mayıs,

Reims ile 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman?
PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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