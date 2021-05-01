PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?
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Beinsport 28 Nisan tarihinde PSG - M. City Şampiyonlar Ligi yarı final 1. maçını ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınladı. PSG'nin golü 15. dakikada Marquinhos'dan geldi. PSG maçları ne zaman? PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?
PSG MAÇLARI NE ZAMAN?
- PSG-Lens Maçı, 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
- PSG Manchester City maçı ise 4 Mayıs tarihinde oynanacak.
PSG'nin diğer maçları
Rennes ile 9 Mayıs,
Montpellier ile 12 Mayıs,
Reims ile 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.