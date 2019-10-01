Psg maçından notlar

01.10.2019 22:05

Fatih Terim 'den 2 değişiklikDonk ve Seri 11'e döndüPSG'de 3 isim değişti

Olgucan KALKAN/ - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray'ın konuğu Fransız temsilcisi Paris Saint Germain oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 11'inde 2 değişiklik yaparak Paris Saint Germain karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle PSG maçının kadrosuna alınmayan Lemina'nın yerine Seri, Feghouli'nin yerine de Donk'a forma şansı verdi.Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao ilk 11'i ile çıktı.

DONK VE SERİ 11'E DÖNDÜ

Sarı kırmızılı ekipte, Ryan Donk ve Michael Seri, PSG karşısında mücadeleye 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Konyaspor maçında Marcao'nun cezası sebebiyle ilk 11'de başlayan Donk, PSG maçıyla birlikte 5 maçlık aranın ardından 11'deki yerini almış oldu.

Orta sahadaki bir diğer isim Michael Seri de PSG maçıyla birlikte formasını geri geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilmeyen Seri, Fransız ekibine karşı mücadeleye 11'de başladı. Öte yandan sarı kırmızılı ekipte genç kanat oyuncusu Emre Mor, PSG maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

PSG'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında hafta sonunda 1-0 kazanılan Bordeaux maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam cezası sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyen yıldız isim Neymar'ın yerine sakatlığını atlatan Mauro Icardi'ye görev verdi. Savunmada Diallo'nun yerine Kimpempe'yi sahaya süren Tuchel, son olarak sol bekte Kurzawa'nın yerine Bernat'a şans tanıdı. Fransız ekibinde sakatlığı geçen Kylian

Fransız ekibinin Galatasaray karşısında 11'i şöyleydi: Navas, Meunier, Silva, Kimpempe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray'ın PSG'yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünde boşluk bırakmazken, mücadele öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere davet etti. PSG taraftarları da kendilerine ayrılan tribünlerin bir kısmını doldurdu.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇTA KAZANAN YOK

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'ndaki diğer maçta Real Madrid'in konuğu Club Brugge oldu. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Dennis'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Real Madrid, 55'inci dakikada Ramos ve 85'inci dakikada Casemiro'nun attığı gollerle 1 puanı son anda kurtardı.

Kaynak: DHA