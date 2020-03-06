Haberler » Spor » PSG maçına "koronavirüs" engeli - Spor

PSG maçına "koronavirüs" engeli

Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında oynanması planlanan Strasbourg - PSG mücadelesi, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

06.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:39
PSG maçına

Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında oynanması planlanan Strasbourg - PSG mücadelesi, nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs, Fransa'da da futbolu engellemeye başladı. Ligue 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile yarın oynanması planlanan Strasbourg - PSG karşılaşması koronavirüsün yayılması ihtimali doğrultusunda Bas-Rhin bölgesinden gelen uyarılar sonucunda ileri bir tarihe ertelendi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler