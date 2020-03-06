PSG maçına "koronavirüs" engeli
Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında oynanması planlanan Strasbourg - PSG mücadelesi, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında oynanması planlanan Strasbourg - PSG mücadelesi, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Koronavirüs, Fransa'da da futbolu engellemeye başladı. Ligue 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile yarın oynanması planlanan Strasbourg - PSG karşılaşması koronavirüsün yayılması ihtimali doğrultusunda Bas-Rhin bölgesinden gelen uyarılar sonucunda ileri bir tarihe ertelendi.
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Kaynak: DHA