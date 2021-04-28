PSG - M. City maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain - Manchester City maçı şifresiz izleme linki var mı? Maç kaç kaç bitti?

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı final mücadelesi Paris St Germain ile Manchester City arasında oynanıyor. Bu mücadele her zaman olduğu gibi beIN SPORTS ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

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PSG - M. CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç halen devam ediyor. Maç şuanda 1-0 PSG'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

PSG'nin golü 15. dakikada Marquinhos'dan geldi.