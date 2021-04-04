PSG Lille golleri izle! PSG 0-1 Lille özet izle

Fransa Ligue 1 'de Lille, deplasmanda PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. PSG Lille özet izle! PSG Lille golleri izle!

Deplasmanda PSG'yi yenerek büyük bir zafere imza atan Lille yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jonathon David atarken milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise karşılaşmaya 73. dakikada dahil oldu. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı. PSG Lille golleri izle! PSG Lille özet izle

PSG 0-1 LİLLE

Fransa Ligue 1 'de Lille, deplasmanda PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almazken Burak Yılmaz ise 73. dakikada oyuna dahil oldu. Galibiyet sonrası soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. O anlar Lille'in sosyal medya hesabından yayınlandı. Burak Yılmaz'ın da yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Deplasmanda PSG'yi yenerek büyük bir zafere imza atan Lille yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jonathon David atarken milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise karşılaşmaya 73. dakikada dahil oldu. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK COŞKU

Teknik heyet ve futbolcular zaferi büyük bir coşkuyla soyunma odasına kutladı. Lille o anları sosyal medyadan yayınladı.

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