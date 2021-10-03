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PSG, Ligue 1'deki ilk puan kaybını yaşadı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
PSG, Ligue 1'deki ilk puan kaybını yaşadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin ( Ligue 1 ) 9. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i ( Psg ) 2-0 yendi.

Ligue 1'in zirvesindeki PSG, puan tablosunun orta sıralarındaki Rennes'e konuk oldu.

Laborde'un 45. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde giden Rennes, 46. dakikada Tait'in attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Lige 8'de 8 yaparak başlayan PSG, bu sonuçla ilk puan kaybını yaşadı.

PSG 24 puanda kalırken, Rennes puanını 12'ye çıkardı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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