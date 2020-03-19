PSG'li Oyuncuların Korona Virüs Arası
PSG'li oyuncular Di María, Kimpembe, Marquinhos ve Sergio Rico'nun korona virüsü önlemleri kapsamında verilen arayı evde kalarak geçiriyor. PSG'li oyuncuların özel anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
PSG'li oyuncular Di María, Kimpembe, Marquinhos ve Sergio Rico'nun korona virüsü önlemleri kapsamında verilen arayı evde kalarak geçiriyor. PSG'li oyuncuların özel anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout