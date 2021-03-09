PSG'li Neymar sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında oynayamayacak
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PSG'li Neymar sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında oynayamayacak

09.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:38
PSG'li Neymar sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında oynayamayacak

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.

PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean yarınki mücadelede görev alamayacak.

Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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