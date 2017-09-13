PSG'li Neymar, 18 Yaşındaki Rakibinin El Sıkışma İsteğini Reddetti

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar, Celtic ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçının ardından rakip savunma oyuncusu Anthony Ralston'ın elini sıkmadı.

Fransız ekibi deplasmanda 5-0 kazanırken goller Neymar, Kylian Mbappe, Mikael Lustif (k.k.) ve Edinson Cavani'den (2) geldi.

18'LİK FUTBOLCU SİNİRLERİNİ BOZDU

Celtic'in 18 yaşındaki savunma oyuncusu Anthony Ralston maç boyunca Neymar'ı peşinden ayrılmazken ikili arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın 3-0 devam ettiği sırada Brezilyalı Neymar rakip savunma oyuncusu Ralston'u kızdırmak için eliyle "3" işareti yaptı.

NEYMAR EL SIKIŞMAYI REDDETTİ

Maçın sona ermesinin ardından Neymar'ın yanından geçen genç futbolcu, elini uzatmasına rağmen karşılık bulamadı. Daha sonra ikili arasında kısa süreli laf dalaşı yaşanırken takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ralston, "Bu konuya fazla değinmeyeceğim. Eğer olmak istediği yol buysa onun seçimi. Umursamıyorum. Herkesin tarzı farklıdır" dedi.

(Sözcü)