PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı
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PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı

25.12.2020 02:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 02:28
PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.

Mbappe, Instagram hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verdiğini iddia etti. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor.

Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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