PSG'li Cavani, Rüya 11'ine Galatasaraylı Muslera'yı Ekledi

Paris Saint-Germain'de forma giyen Edinson Cavani, rüya 11'ine Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'yı ekledi.

Paris Saint-Germain'in golcü futbolcusu Edinson Cavani, katıldığı bir televizyon programında rüya 11'ini açıkladı. Yıldız futbolcu kadrosuna Galatasaray'da forma giyen takım arkadaşı Fernando Muslera'yı da ekledi.

Cavani, Muslera seçimini şu sözlerle anlattı:

"Kendisiyle Uruguay Milli Takımında beraber oynadığımız için söylemiyorum fakat Muslera gerçekten çok çok iyi bir kaleci."

Cavani'nin rüya 11'i;

  • Fernando Muslera
  • Chiellini
  • Godin
  • Meunier
  • Marcelo
  • Kante
  • Verratti
  • Iniesta
  • Messi
  • Neymar
  • Cavani
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