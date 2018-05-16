PSG'li Cavani, Rüya 11'ine Galatasaraylı Muslera'yı Ekledi

Paris Saint-Germain'in golcü futbolcusu Edinson Cavani, katıldığı bir televizyon programında rüya 11'ini açıkladı. Yıldız futbolcu kadrosuna Galatasaray'da forma giyen takım arkadaşı Fernando Muslera'yı da ekledi.

Cavani, Muslera seçimini şu sözlerle anlattı:

"Kendisiyle Uruguay Milli Takımında beraber oynadığımız için söylemiyorum fakat Muslera gerçekten çok çok iyi bir kaleci."

Cavani'nin rüya 11'i;