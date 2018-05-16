PSG'li Cavani, Rüya 11'ine Galatasaraylı Muslera'yı Ekledi
Paris Saint-Germain'de forma giyen Edinson Cavani, rüya 11'ine Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'yı ekledi.
Paris Saint-Germain'in golcü futbolcusu Edinson Cavani, katıldığı bir televizyon programında rüya 11'ini açıkladı. Yıldız futbolcu kadrosuna Galatasaray'da forma giyen takım arkadaşı Fernando Muslera'yı da ekledi.
Cavani, Muslera seçimini şu sözlerle anlattı:
"Kendisiyle Uruguay Milli Takımında beraber oynadığımız için söylemiyorum fakat Muslera gerçekten çok çok iyi bir kaleci."
Cavani'nin rüya 11'i;
- Fernando Muslera
- Chiellini
- Godin
- Meunier
- Marcelo
- Kante
- Verratti
- Iniesta
- Messi
- Neymar
- Cavani
YORUMLAR (7)
-
rüya 11 e kendinide koymuş gerizekalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BENİDE EKLEYİN BEN 100 YILDA BİR GELDİM. ÜSTELİK ADAMLIĞI SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
CRİSTİANO RONALDONUN OLMADİGİ 11-LİK 11-LİK DEYİLDİR.Cevap Yaz 2 6 Yayından KaldırİUEUEUİE: DEYİLDİR derken, değildir olmasın o3 Yayından Kaldır
-
şıracının şahidi bozacıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır