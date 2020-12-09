PSG: "Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır"
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PSG: "Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır"

09.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 02:11
PSG:

Paris Saint Germain, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili yaptığı açıklamada, ırkçılığın her türlüsünün değerlerine aykırı olduğuyla ifade etti.

Paris Saint Germain, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili yaptığı açıklamada, ırkçılığın her türlüsünün değerlerine aykırı olduğuyla ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Paris Saint Germain - M. Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın yaşanmasının ardından dünyanın her yerinden paylaşımlar yapılıyor. Paris Saint Germain de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, her türlü ırkçılığın değerlerine aykırı olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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