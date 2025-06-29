PSG Inter Miami maçı hangi kanada?

PSG Inter Miami maçı hangi kanada?
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Messi, Suarez gibi yıldızları kadrosunda barındıran MLS ligi ekiplerinden Inter Miami ile son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Peki, PSG Inter Miami maçı hangi kanada?

Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalmak için mücadele eden Fransız devi Paris Saint-Germain, son 16 turunda pazar günü Inter Miami ile karşılaşacak. PSG Inter Miami maçı hangi kanada?

PSG INTER MİAMİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG ile Inter Miami arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. PSG-Inter Miami Maçı, 29 Haziran Pazar günü oynanacak.

PSG-Inter Miami Maçı, saat 19:00 başlayacak.

PSG INTER MİAMİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bugün Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG-INTER MİAMİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Inter Miami, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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