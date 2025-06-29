Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalmak için mücadele eden Fransız devi Paris Saint-Germain, son 16 turunda pazar günü Inter Miami ile karşılaşacak. PSG Inter Miami CANLI izleme linki var mı?

PSG INTER MİAMİ MAÇI HANGİ KANALDA AYINLANACAK?

PSG ile Inter Miami arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. PSG-Inter Miami Maçı, 29 Haziran Pazar günü oynanacak.

PSG-Inter Miami Maçı, saat 19:00 başlayacak.

PSG INTER MİAMİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bugün Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1platformlarından maçı canlı izleyebilirsiniz.

PSG-INTER MİAMİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Inter Miami, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.