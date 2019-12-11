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PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

11.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:53
PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede

A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Mücadelenin oynanacağı stadyuma yakın bir noktada toplanan sarı-kırmızılı taraftarlara PSG taraftarı saldırınca arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesiyle olaylar büyümeden engellenirken, bir Fransız taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - PARİS

Kaynak: İHA
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