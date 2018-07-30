Fransız Ekibi PSG'nin Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor

Fransa'da son yılların yükselen kulübü PSG, tesisleşme konusunda da dev adım atıyor. PSG kulübünün yaptığı paylaşımlarda 2020 yılında bitmesi planlanan yeni tesislerin özellikleri ortaya çıktı.

Yan yana tam 5 futbol sahasının ve özel bir antrenman stadının olduğu yerleşkede kamp binası da adeta bir otel gibi olacak. Futbolcuların ve teknik heyetin kalacağı odalara özel tasarlanacak. Spor salonları, kafeteryalar, restoranlar ve otoparklar yer alacak. Ayrıca genç takımlar da A takımla beraber saha ve binalara sahip olacak.