Fransız Ekibi PSG'nin Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in 2020'de bitmesi planlanan yeni tesisleri göz kamaştırıyor.
Fransa'da son yılların yükselen kulübü PSG, tesisleşme konusunda da dev adım atıyor. PSG kulübünün yaptığı paylaşımlarda 2020 yılında bitmesi planlanan yeni tesislerin özellikleri ortaya çıktı.
Yan yana tam 5 futbol sahasının ve özel bir antrenman stadının olduğu yerleşkede kamp binası da adeta bir otel gibi olacak. Futbolcuların ve teknik heyetin kalacağı odalara özel tasarlanacak. Spor salonları, kafeteryalar, restoranlar ve otoparklar yer alacak. Ayrıca genç takımlar da A takımla beraber saha ve binalara sahip olacak.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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bakın alt yapıdan 5 yıldan sonra bu takımdan çok topçu çıkar tam 15 adet nizami çalışma sahası var saydınız mı bilmiyorum inanın Türkiye de bir çok ilde bu kadar çalışma sahası olduğunu zannetmiyorum bu kadar basit hesap alt yapıya önem vermediğimiz sürece daha çook yabancılara para veririz . Atın ordu spor takımı Türkiye de bir öncü kulüp masa başında oturup karar alarak bu işler yürümez büyük kulüpler artık sahaya inme zamanı kaliteli hocalar ve işi bilen idareci ve yöneticilerle bu iş olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Topuk yaylası buraya 5 çeker Doğası ve mimarisi ile ama yabancıların ki tatlı geliyor bizim medyaya bu kadar haber yapmadınız Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisleriniCevap Yaz 6 2 Yayından KaldırAA: topuk yaylası buranın yanından geçemez gerizekalı ahmak1 Yayından Kaldır