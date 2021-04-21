PSG, Fransa Kupası'nda yarı finale çıktı

Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 5-0 yenerek Fransa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 5-0 yenerek Fransa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Turnuvadaki çeyrek final mücadelesinde, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımları PSG ile Angers karşılaştı.

Kupayı 13 kez müzesine götüren ev sahibi PSG, Icardi'nin 9, 68, 90, Manceau'nun (kendi kalesine) 23 ve Neymar'ın 65. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer