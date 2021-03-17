PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde
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PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde

17.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:13
PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde

Fransa Kupası son 16 turunda Lille'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale yükseldi.

Fransa Kupası son 16 turunda Lille'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale yükseldi.

PSG, Fransa Kupası son 16 turu maçında Parc des Princes Stadı'nda Lille'i konuk etti.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçın 9. dakikasında PSG, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

PSG'de Kylian Mbappe, Zeki Çelik'in müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı 41. dakikada gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

Lille'de Yusuf Yazıcı, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, 90+3. dakikada Mbappe ile bir gol daha bulan Paris ekibi, mücadeleyi 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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