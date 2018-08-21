PSG, Fenerbahçe'nin Celso'yu Kiralama Teklifini Reddetti

Giuliano'yu Arabistan'a satan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Transferin bitmesine 9 gün kala Avrupa'da arayışlarda olan Sarı-Lacivertliler'in gündemine Paris Saint Germain'in Arjantinli 10 numarası Giovani Le Celso geldi.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fransız ekibinin yöneticileriyle 22 yaşındaki 10 numaranın transferi için görüşme yaptı.

Ancak Fransızlar, Kanarya'nın kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi. Paris Saint Germain yönetiminin genç yıldızı kiralık olarak değil de bonservisle göndermek istediği öğrenildi. Tangocu Le Celso'nun değeri 30 milyon euro.