PSG elendi mi? PSG - Real Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG elendi mi, Real Madrid'e yenildi mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu PSG - Real Madrid maçı devam ederken izleyiciler, PSG elendi mi? PSG - Real Madrid turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG elendi mi, Real Madrid'e yenildi mi? merak etti. Maçta şuan 3-1 Real Madrid önde. Maçta son dakikalar kala hangi takım turu geçecek merak edildi. Peki, PSG eleniyor mu? İşte detaylar...
Psg elendi mi? Real Madrid elendi mi? Turu hangi takım geçti? PSG elendi mi? PSG - Real Madrid turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG elendi mi, Real Madrid'e yenildi mi? Kim tur atladı? Çeyrek finale kim çıktı?
Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:
- Salzburg - Bayern Münih
- Sporting - Manchester City
- Benfica - Ajax
- Chelsea - Lille
- Atletico Madrid - Manchester United
- Villarreal - Juventus
- Inter - Liverpool
- PSG - Real Madrid
Bugünkü maçların ardından çeyrek finale çıkan takımlar:
- - Bayern Münih
- - Liverpool
Çeyrek finale çıkan diğer takımlar henüz açıklanmadı.
Maç sonuçları:
- Liverpool 0 - 1 Inter
- Bayern Münih 7 - 1 Salzburg
Real Madrid - PSG maçı şuanda 3-1 devam ediyor. İlk maçı PSG 1-0 kazanmıştı. Bu maçta ise Real Madrid 3-1 önde. Eğer maç böyle biterse Real Madrid tur atlamış olacak.
- İlk maç : PSG 1 - 0 Real Madrid
- Rövanş maçı : Real Madrid 3 - 1 PSG
Maç 3-1 bitti. Buna göre PSG turnuvadan elenmiş oldu. Real Madrid çeyrek finale yükselen takım oldu.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022