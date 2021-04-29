PSG elendi mi? PSG Manchester City maç sonucu kaç kaç sonuçlandı?
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PSG elendi mi? PSG Manchester City maç sonucu kaç kaç sonuçlandı?

PSG elendi mi? PSG Manchester City maç sonucu kaç kaç sonuçlandı?
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PSG elendi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Paris Saint Germain - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı beinsport'ta canlı yayın olarak verildi. Paris Saint Germain - Manchester City maçı kaç kaç sonuçlandı? Paris Saint Germain - Manchester City maçı hakemi kimdi?

Beinsport 28 Nisan tarihinde PSG - M. City Şampiyonlar Ligi yarı final 1. maçını ücretsiz yayınladı. PSG'nin golü 15. dakikada Marquinhos'dan geldi. PSG elendi mi? PSG Manchester City maç sonucu kaç kaç sonuçlandı?

PSG MANCHESTER CITY MAÇ SONU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 yenerek rövanş için avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Manchester City'yi yokun etti. Ev sahibi ekip, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçse de City, ikinci yarıda Kevin de Bruyne ve Mahrez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için büyük bir avantaj yakaladı.

PSG elendi mi? PSG Manchester City maç sonucu kaç kaç sonuçlandı?

PSG ELENDİ Mİ?

Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kevin de Bruyne ve 71. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

PSG'nin tek sayısı ise 15. dakikada Marquinhos'tan geldi.

PSG elendi mi? PSG Manchester City maç sonucu kaç kaç sonuçlandı?

PSG 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu mücadelenin 77. dakikasında Fransız temsilcisi 10 kişi kaldı. Idrissa Gueye direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin Manchester şehrinde 4 Mayıs'ta oynanacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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