PSG, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı
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PSG, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı

07.01.2021 01:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:24
PSG, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

PSG, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ilk maçını, Ligue 1'in 18. haftasında Saint-Etienne ile deplasmanda oynadı.

Ev sahibi takım, Hamouma'nın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Moise Kean'ın 22. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla PSG skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci devrede ise her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PSG, bu skorla puanını 36'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti. Saint-Etienne ise 19 puanla 14. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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