PSG'de Lionel Messi formalarının bir haftada bir milyondan fazla satıldığı öne sürüldü
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PSG'de Lionel Messi formalarının bir haftada bir milyondan fazla satıldığı öne sürüldü

PSG'de Lionel Messi formalarının bir haftada bir milyondan fazla satıldığı öne sürüldü
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Futbolseverler, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formalarına büyük ilgi gösterdi.

Futbolseverler, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formalarına büyük ilgi gösterdi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.

Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatının, 115 ile 165 avro arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan PSG'nin üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi.

Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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PSG'de Lionel Messi formalarının bir haftada bir milyondan fazla satıldığı öne sürüldü - Haberler Spor
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