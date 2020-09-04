PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı
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PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı
04.09.2020 07:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 07:11

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibinde hastalığa yükselen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Paris Saint Germain'de korona virüs şoku devam ediyor. Daha önce 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif olduğu bilinen Fransız ekibinde 3 futbolcunun test sonucu daha pozitif çıktı. Bu sonuçla Paris Saint Germain'de toplam 6 futbolcu korona virüse yakalanmış oldu. Hastalığa yakalanan oyunculara sağlık protokolü uygulanacağını açıklayan PSG takımında böylece Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas ve Mauro İcardi'nin korona virüse yakalandığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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