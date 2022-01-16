PSG, Brest'i 2-0 yendi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 2-0 mağlup etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), evinde Brest'i 2-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 21. haftasında lider PSG, Brest'i konuk etti.
Karşılaşmanın golleri 32. dakikada Kylian Mbappe ve 53. dakikada Thilo Kherer'den geldi.
Bu sonuçla 50 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Brest ise 25 puanda kaldı.
AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri