PSG, Brest'i 2-0 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PSG, Brest'i 2-0 yendi

PSG, Brest'i 2-0 yendi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 2-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), evinde Brest'i 2-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 21. haftasında lider PSG, Brest'i konuk etti.

Karşılaşmanın golleri 32. dakikada Kylian Mbappe ve 53. dakikada Thilo Kherer'den geldi.

Bu sonuçla 50 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Brest ise 25 puanda kaldı.

Torrent'ten radikal karar! Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi

Torrent'ten radikal karar! Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 2-0 mağlup etti.

title