PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Paris polisi, Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçının Covid-19 nedeniyle seyirciye kapalı oynanacağını açıkladı.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Paris polisi, Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçının Covid-19 nedeniyle seyirciye kapalı oynanacağını açıkladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında 11 Mart Çarşamba Günü yapılacak karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyirci yasağı geldi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com