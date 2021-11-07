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PSG, Bordeaux'yu 3-2 yendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
PSG, Bordeaux'yu 3-2 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Bordeaux'yu 3-2 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Bordeaux'yu 3-2 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında PSG, Bordeaux takımına konuk oldu.

PSG'nin gollerini 26. ve 43. dakikalarda Brezilyalı Neymar ve 63. dakikada Kylian Mbappe attı. Bordeaux'nun golleri ise 78. dakikada Alberth Elis ve 90+2. dakikada Niang'tan geldi.

Başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan PSG, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 12 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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