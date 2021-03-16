PSG, Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PSG, Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

16.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:01
PSG, Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.

2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PSG, Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 22:04:03. #1.16#
title