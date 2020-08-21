PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Paris Saint Germain - Bayern Münih oldu. Milyonlarca sporseverin ilgi odağı haline gelen final maçı öncesi PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? PSG B Münih Muhtemel 11'ler belli mi? PSG Bayern Münih maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı gibi sorula

PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?
21.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:57

Dünyanın en büyük spor olaylarından biri olan Şampiyonlar Ligi finaline kısa bir süre kaldı Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı? ? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'de oynanacak

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı beIN Sports HD1'den şifresiz canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di María, Mbappé, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

İlgili Haberler

PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?
PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Lig
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Lig
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikst
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikst
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi? 3. Sayfa
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 3. Sayfa
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Ekonomi
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar 3. Sayfa
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açıldı
Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açıldı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Bodrum Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 09:03:48. #1.15#
title