PSG - Bayern Münih maçı ne zaman? Ücretsiz hangi kanalda yayınlanacak? Frekans bilgileri Şampiyonlar ligi final maçı PSG - Bayern Münih takımları arasında oynanacaktır. Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak tüm detaylar haberimizde...

2020 Şampiyonlar ligi final maçına çok az kaldı. Final maçı yarın akşam saat 22:00 'da televizyondan ücretsiz şekilde izlenebilecek. Peki hangi kanal şifresiz ve ücretsiz maçı yayınlayacak?

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN?

PSG - Bayern Münih maçı 23 Ağustos 2020 Pazar günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Maçı ücretsiz şekilde Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maç Portekiz'de Işık Stadyumunda oynanacaktır.

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç yarın akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani Türkiye saatiyle maç akşam 10'da başlayacaktır. İlk yarı 45 dakika sürecek ardından 15 dakika ara ve 2. yarı da 45 dakika sürecektir. Maçın bitişi tahmini olarak saat 24:00 'ı bulur.

PSG - BAYERN MUNIH MAÇIN HAKEMİ KİM?

Final maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecektir.

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi final maçı yarın akşam saat 22:00 'da beIN Sports HD1 ekranlarında ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Yani şifresiz şekilde final maçını izleyebilirsiniz. Kanalın frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

BeIN Sports HD1 frekans bilgileri:

Paket : Digiturk

Frekans : 10887

Polarisazyon : V (Dikey)

SR : (30000)

FEC : (5/6)

PSG TAKIMI MUHTEMEL 11'İ

Sergio Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Ander Herrera, Marquinhos, Paredes, Di María, Mbappé, Neymar

BAYERN MUNIH TAKIMI MUHTEMEL 11'İ

Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski