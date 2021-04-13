PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!

PSG Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Çeyrek final turunun ilk rövanş gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede Alman devi Bayern Münih, deplasmanda son finalist Fransız ekibi PSG'ye konuk oluyor. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!