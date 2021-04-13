PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!
PSG Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Çeyrek final turunun ilk rövanş gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede Alman devi Bayern Münih, deplasmanda son finalist Fransız ekibi PSG'ye konuk oluyor. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!
PSG Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Çeyrek final turunun ilk rövanş gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede Alman devi Bayern Münih, deplasmanda son finalist Fransız ekibi PSG'ye konuk oluyor. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…
PSG-BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
PSG-Bayern Münih maçı 0-1 Bayern Münih'in attığı golle devam etmektedir.
PSG-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına sahne olacak PSG Bayern Münih maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
PSG-BAYERN MÜNİH MAÇIMUHTEMEL İLK 11'LER
Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe
Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski.