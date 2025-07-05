PSG Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! PSG Bayern Münih golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ?
PSG Bayern Münih maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE
PSG Bayern Münih maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG Bayern Münih maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
PSG Bayern Münih maçı Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.