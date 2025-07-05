PSG Bayern Münih maç özeti ve golleri! (VİDEO) PSG Bayern Münih geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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PSG BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

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PSG BAYERN MÜNİH ÖZET

PSG Bayern Münih maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Bayern Münih maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Bayern Münih maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.