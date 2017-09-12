PSG başkanının FFP kaygısı yok

PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi, son yıllarda kulüp gelirlerinde büyük artış sağladıklarını ve bu yüzden yaptıkları astronomik transferler sebebiyle FFP yaptırımı kaygısı yaşamadıklarını söyledi.





Neymar ve Kylian Mbappe transferleriyle 402 milyon euro'nun altına imza atan PSG, 2017 yazına damga vuran kulüp oldu. Fransız ekibinin çılgın harcamalar sebebiyle Financial Fair-Play (FFP) kıskacına girebileceği öne sürülürken, UEFA'nın PSG'nin transfer hareketleri sebebiyle soruşturma başlatması iddiaları artırdı.





PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi ise yaptıkları transferler sebebiyle sorun yaşamayacaklarına emin. Katarlı işadamı harika anlaşmalar yaptıklarını ve dünyanın en büyük spor markalarından birisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.





Telegraph gazetesine verdiği röportajda, ''Kulüp gelirlerini artırma konusunda son 6 yıldır sıkı çalışıyoruz. Bilet satışı, sponsorluk, ürün satışı, maç günü gelirleri ve yayın hakları gelirlerimizi 90 milyon eurodan yaklaşık 500 milyon euroya çıkardık. Son iki sezonda ise kâr eden bir kulübüz. Şimdi gelirlerimiz %20 ile %40 arasında daha büyütmeyi hedefliyoruz. Financial Fair-Play kriterlerini karşılamamız için 30 Haziran 2018'e kadar süremiz var. Bu yüzden herkese diyorum ki; rahatlayın ve kendi projeniz hakkında düşünün. Biz kendi projemizi inşa ediyoruz'' diyerek yaptıkları işlere olan güvenini yineledi.





Neymar transferiyle kulübün dünya çapındaki popüleritesini artırdıklarını ve PSG'nin dev bir marka hâline geldiğinin altını çizen Al-Khelaifi,





' 'Brezilya'da yayın yapan Globo TV'nin sahibiyle konuştum. Neymar'ın Brezilya'daki imza törenini 85 milyon kişi tarafından izlendiğini söyledi. Mesela şu anda güzel bir problemimiz var; satılacak formamız kalmadı! Geçen hafta ABD'deyken her köşede PSG formaları gördüm. Bu durum Asya'da, Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da da aynı'' dedi ve Neymar transferinden sonra forma satışlarının 10'a katlandığını sözlerine ekledi.



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