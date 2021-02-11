PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza verilmedi
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PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza verilmedi

11.02.2021 17:22 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:26
PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza verilmedi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık iddiaları hakkında yaptığı soruşturmanın ardından, karşılaşmada ırkçılık yapılmadığına karar verdiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında Romanyalı dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı kelimeler kullanmasının ardından maç durmuş, Başakşehir ve PSG'nin soyunma odasına gitmesiyle de karşılaşma bir gün sonraya ertelenmişti.

Hem Başakşehir hem de PSG'li futbolcuların sert tepki gösterdiği olay tüm dünyada geniş yankı uyandırmış ve birçok futbolcu 'Irkçılığa hayır' paylaşımında bulunmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Romanya'nın PRO Sport gazetesinin haberine göre UEFA, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık iddiaları hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. UEFA, yaptığı soruşturmanın ardından, maçta ırkçılık yapılmadığına karar verdi ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu'ya bir ceza vermedi.

UEFA'nın, ayrıca o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'a da bir ceza vermediği kaydedildi.

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