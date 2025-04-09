PSG Aston Villa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! PSG Aston Villa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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PSG ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?
PSG Aston Villa maçı 2-1'lık PSG üstünlüğüyle devam ediyor.
PSG ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE
PSG Aston Villa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
PSG ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG Aston Villa maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
PSG ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
PSG Aston Villa maçı Paris'te, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.