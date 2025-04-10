PSG Aston Villa maç özeti ve golleri! (VİDEO) PSG Aston Villa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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PSG ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ

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PSG ASTON VİLLA ÖZET

PSG Aston Villa maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

PSG ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Aston Villa maçı 3-1'lik PSG üstünlüğüyle sona erdi.

PSG ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Aston Villa maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.