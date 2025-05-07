PSG Arsenal maç özeti ve golleri! (VİDEO) PSG Arsenal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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PSG ARSENAL MAÇ ÖZETİ

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PSG ARSENAL ÖZET

PSG Arsenal maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

PSG ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Arsenal maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PSG ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Arsenal maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.