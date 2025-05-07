Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
İşte Hindistan ve Pakistan'ın kalem kalem askeri kapasiteleri

Savaşmaya başlayan iki ülkenin kalem kalem askeri kapasiteleri
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

PSG Arsenal CANLI nereden izlenir? PSG Arsenal maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

PSG Arsenal CANLI nereden izlenir? PSG Arsenal maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PSG Arsenal maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen PSG Arsenal maçı canlı izle araştırması yapıyor. PSG Arsenal maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, PSG Arsenal hangi kanalda, nereden izlenir? PSG Arsenal canlı izle! PSG Arsenal maçı donmadan kesintisiz maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!

Psg Arsenal canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen PSG Arsenal maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

PSG ARSENAL CANLI NEREDEN İZLENİR?

PSG Arsenal maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan PSG Arsenal maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında PSG Arsenal maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

PSG Arsenal CANLI izle

PSG ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

PSG Arsenal maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Arsenal maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PSG ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Arsenal maçı Paris'te, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
PSG
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Canlı: Kongre kararı mı aldı? Ali Koç konuşuyor

Kongre sorusuna cevap verdi! Yapıya karşı mücadeledeyiz
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.