PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı

PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransız forvet oyuncusu Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiralık olarak gönderdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransız forvet oyuncusu Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiralık olarak gönderdi.

PSG'den yapılan açıklamada, 2024'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Kalimuendo'nun satın alma opsiyonu olmadan 30 Haziran 2022'ye kadar Lens'e kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, genç futbolcuya Lens'te iyi bir sezon geçirmesi dileğinde bulunuldu.

PSG'nin altyapısından yetişen Arnaud Kalimuendo, geçen sezon da Lens'e kiralanmış, çıktığı 30 maçta 8 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Yusuf Yazıcı attı, Lille ligdeki ilk galibiyetini aldı
Yusuf Yazıcı attı, Lille ligdeki ilk galibiyetini aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Emine Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Şener Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:11:30. #1.14#

title