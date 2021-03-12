PSG, Angel Di Maria'nın sözleşmesini uzattı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.

Angel Di Maria, 104 maçta forma giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 20 kez ağları sarstı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu