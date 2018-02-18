Psd2 ile Bankacılık Alanında Hangi Roller Değişti?

KOBIL Ülke Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, PSD2'nin bankacılık alanında yaptığı değişiklikleri Wise TV'ye anlattı.

PSD2'nin Avrupa Bankalar Birliği'nin getirmiş olduğu bir standart olduğunu ve açık bankacılığın belli düzenlemelerini içerdiğini, aynı zamanda da bankaların önümüzdeki dönemlerde rollerini belirlediğini belirten Edin, PSD2 ile güvenlik standartlarının bir noktada standartlaştırıldığını ifade etti.