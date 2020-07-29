PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü
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PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü

PSA Grubu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 2020'nin ilk yarısında karlılığını sürdürdü.

PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü
29.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:15

PSA Grubu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 2020'nin ilk yarısında karlılığını sürdürdü.

PSA Grubu açıklamasına göre, grup gelirleri, 2020'nin ilk yarısında 25,1 milyar avro oldu ve 2019'un ilk yarısına kıyasla yüzde 34,5 düştü.

Otomotiv bölümü gelirleri, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 35,5 düşüşle 19 milyar 595 milyon avro olurken, bu düşüşün başlıca nedenleri arasında hacimlerin ve ülke karmasının olumsuz etkisi, ortaklara satışların düşüşü ve döviz kurlarının etkisi yer alırken, gelirler; ürün karması, fiyatı ve diğer faktörlerin olumlu etkisinden faydalandı.

Grubun tekrar eden faaliyet geliri 517 milyon avro düzeyinde gerçekleşerek yüzde 84,5 düşerken, otomotiv tekrar eden faaliyet geliri yüzde 72,5 düşüşle 731 milyon avro oldu.

Otomotiv pazarlarındaki keskin düşüşe rağmen pozitif ürün karması ve maliyet düşürme çalışmaları sayesinde yüzde 3,7 karlılık düzeyine ulaşıldı.

"Toplam envanter, 30 Haziran 2020'de 505 bin araçta kaldı"

Grubun tekrar eden faaliyet kar marjı, 2019'un ilk yarısına kıyasla 6,6 puan düşüşle yüzde 2,1'e ulaşırken, grup net finansal gelir ve giderleri 52 milyon avroya yükseldi. Ayrıca konsolide net gelir 2019'un ilk yarısına kıyasla 1 milyar 672 milyon avro düşüşle 376 milyon avro oldu. Net gelir, grup payı, 2019'un ilk yarısına kıyasla 1 milyar 237 milyon avro düşüşle 595 milyon avro olarak belirlendi.

Otomotiv serbest nakit akışı ise işletme sermayesi hariç 153 milyon avro ile pozitif gerçekleşti.

Bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil toplam envanter, 30 Haziran 2020'de 505 bin araçta kalarak 30 Haziran 2019'a göre yüzde 24 azaldı. Üretim ve satış şirketlerinin net finansal durumu, 30 Haziran 2020'de 2 milyar 886 milyon avro olurken, bunun 6 milyar 957 milyon avrosu otomotiv bölümüne aitti.

Piyasa genel görünümü

Piyasa genel görünümüne bakıldığında, 2020'de, grup, otomotiv piyasasında Avrupa'da yüzde 25, Rusya'da ve Latin Amerika'da yüzde 30 ve Çin'de yüzde 10 düşüş bekliyor.

Faaliyet genel görünümüne bakıldığında ise PSA Grubu, 2019-2021 döneminde ortalamada yüzde 4,5 üzeri tekrar eden otomotiv faaliyet kar marjı elde etmeyi hedefliyor.

"Sonuçlar grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"İlk yarıda elde ettiğimiz sonuçlar, çevikliğimizi artırmak ve kara geçiş noktamızı düşürmek üzere 6 yıldır devam eden yoğun çalışmalarımızın ödülünü aldığımızı ve grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır. Grup, aynı zamanda müşterilerimiz için temiz, güvenli ve uygun maliyetli mobilite sağlamaya odaklanan ve bu konuda elinden geleni yapan ekiplerimiz sayesinde krizi atlatmaktadır. Yılın ikinci yarısında sağlam bir sıçrama yakalamaya ve 2021'in ilk çeyreğinde Stellantis'in (FCA ve PSA Grubu'nun birleşeceği grubun adı) doğuşunu tamamlamaya kararlıyız."

Kaynak: AA

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