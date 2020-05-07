PSA Grubu, Torbalı'daki deposunu yeni yatırımla merkez yapmayı planlıyor
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PSA Grubu, Torbalı'daki deposunu yeni yatırımla merkez yapmayı planlıyor

PSA Grubu, Torbalı'daki deposunu yeni yatırımla merkez yapmayı planlıyor
07.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:50

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, "Yeni yatırımlara da karar verdik, nisan ayı içerisinde kararlar verdik.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, "Yeni yatırımlara da karar verdik, nisan ayı içerisinde kararlar verdik. Bir sonraki adıma geçip Torbalı'daki yedek parça depomuzu bir hub, bir PSA grup merkezi haline getireceğiz, tüm dünyaya hizmet verecek şekilde." dedi.

Cornuaille, Goupe PSA ve Türkiye otomotiv pazarı nisan ayı sonuçları, grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı aksiyonlar ve gelecek planlarına ilişkin düzenlenen online basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Grup PSA'nın 16 Mart itibarıyla "home office" olarak çalışılması yönünde karar aldığını aktaran Cornuaille, böylece operasyonları tamamen evden yürütebilecek hale geldiklerini ve daha sonra yetkili satıcıları da kapsayan derinlemesine ileri düzey tedbirler ve protokolleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Nisan ayında Türkiye otomotiv pazarındaki yüzde 14'lük düşüşün, Kovid-19 sürecinde oldukça iyi bir sonuç olduğunu belirten Cornuaille, "Avrupa pazarıyla kıyaslarsanız pazar orada yüzde 80 azaldı. Ayrıca, pazarın yüzde 98 civarında azaldığı ülkeler de var. Türkiye'nin sonuçları ekonomi için, endüstrimiz için iyi haber." diye konuştu.

"Grup olarak nisan ayında ilk sırada yer aldık"

Bu dönemde müşterilerin evde ve güvende kalmayı düşündüklerini ifade eden Cornuaille, "Ama bir yandan da etkileşim lazım yetkili satıcılarla. Bu nedenle mart sonu itibarıyla bir online süreç başlattık. Operasyonlarımızı daha çok çevrim içine kaydıracak şekilde çalışmalar yaptık. Online kredi başvuruları, evde teslimler... 200'den fazla eve teslim (servis hizmeti) yaptık, nisan ayı içerisinde bu hizmeti sunduk." ifadelerini kullandı.

Cornuaille, Grup PSA'nın nisan ayında otomotiv pazarını lider tamamladığını belirterek, "Her zamanki gibi müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Nisan ayında Türkiye'de otomotivde ilk sırada yer aldık. Nisanda yüzde 29 pazar payı aldık. Asında piyasa ocak ayından beri geçen yıla kıyasla oldukça dinamikti. Grup olarak nisanda ilk sırada yer aldık." şeklinde konuştu.

"Torbalı'daki yatırım planımız onaylandı"

Olivier Cornuaille, PSA Grubu'nun sadece araç satan bir şirket olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yedek parça da satıyoruz. Çok ciddi bir iddiamız var dağıtım sistemi Districo'muz konusunda. Districo yedek parça dağıtım sistemini daha dijital bir sürece geçirdik. Districo'nun hedefi, ülkelere otomotiv hizmetini her marka için sunabilmek, Türkiye'nin her yerinde bunu yapabilmek. Bunu da dijital bir platform kanalıyla yedek parçayı sipariş edebilecekleri bir şekilde yapabilmek ve bir gün içerisinde de her yere gönderim yapabilmek... 700 bin kadar referans parça bizim sürecimizde sipariş edilebiliyor. Bunları 45 bini depolarımızda mevcut neredeyse 12 saat içerisinde teslimatı yapılabiliyor."

Mart ayının son haftasında tüm yedek parça depolarını birleştirdiklerini ve operasyonları Torbalı'daki depodan yönettiklerini bildiren Cornuaille, yeni yatırımlar yapılacağına işaret ederek, "Bir sonraki adıma geçip Torbalı depomuzu bir hub, bir PSA grup merkezi haline getireceğiz tüm dünyaya hizmet verecek şekilde. İlk adımı attık. Bir sonraki adım için karar da verdik. Yatırım onaylandı, nisan ayı içinde onay da verdik. Bu konuda birkaç ay içerisinde tekrar açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'dan yaklaşık 10 bin araç getirdik"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cornuaille, bu süreçte başka ülkelerden Türkiye'ye araç çektiklerini ve satışa sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok yoğun çalıştık, elimizdeki tüm araçları, fabrikada bekleyen araçları getirtmek için çok uğraştık. Limanlar kapalı olmasına rağmen çok uğraştık. Tüm araçlarımızı getirebildik. Daha sonra başka araçlar da getirdik. Türkiye'de satılmak üzere değil ama başka pazarlardan talep edilmiş araçlar vardı. Onları da getirdik. Çünkü müşterilerimize karşı bir sorumluluğumuz var. Avrupa'dan toplamda yaklaşık 10 bin araç getirdik. Bu da nisan-mayıs arasında aktivitemizi yönetmiş olduk, fabrika açılışına kadar... Bu araçları kriz sebebiyle almadık aslında müşterilerimizin beğenebileceği, çok iyi araçlar bunlar..."

"Yeni C3, yaz sonunda büyük ihtimalle lanse edilecek"

Daha önce siparişi verilen araçların teslimatlarının fabrikalar açıldıktan sonra yapılacağını ancak henüz birçok fabrikanın da açılmadığını dile getiren Cornuaille, "Ürün lansmanlarıyla ilgili birkaç aylık erteleme olabilir. Yeni C3, yaz sonunda büyük ihtimalle lanse edilecek ama çok dramatik kaymalar olmayacak. Hatta iyi haberler de gelebilir ama şimdilik bunu kendime saklamak istiyorum." dedi.

"Türkiye Kovid-19 sürecini çok iyi yönetiyor"

Groupe PSA Türkiye Başkanı Cornuaille, Türkiye nisan ayı otomotiv pazarındaki kayıpların Avrupa'ya kıyasla daha sınırlı kalmasını değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Öncelikle Avrupa'daki duruma göre daha iyiyiz diye... Bence Türkiye, Kovid-19 krizini çok iyi yönetiyor. Türkiye'de çalışan bir yabancı olarak benim gözümden durum bu... Bu krizin yönetilme şekli gerçekten çok etkileyiciydi. Özellikle kendi ülkemle (Fransa) bunu karşılaştırdığımda durum böyle. Geçen sene nisandaki pazar yine çok güçlü düzeydeydi. Geçen senenin üstündeyiz ancak nisan ayında gelen satış rakamlarımız oldukça düşüktü. 26 binlik satış oldu. Aslında 55 binleri bekliyorduk bu Kovid-19 krizi olmasaydı."

"Ne yazık ki çok fazla araba yok elimizde"

Olivier Cornuaille, stoklarında satışa hazır araç bulunup bulunmadığı yönündeki soru üzerine, "Araba var mı elimizde? Evet, var ama çok değil. Ne yazık ki çok fazla araba yok elimizde. Ancak müşterilerimiz ürünlerimizi gerçekten arzu ediyorlarsa bu hala mümkün. Tedarikleri de zamanında tekrar normale dönüştüreceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Cornuaille, avro kurundaki gelişmelere göre otomotiv fiyatlarında artış yaşanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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