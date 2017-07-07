Psa Grubu, Satış ve Pazarlama Bölümü'nü Güçlendiriyor

Samir Cherfan, PSA Grubu'nda 1 Temmuz itibarıyla Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.



PSA Grubu'ndan yapılan açıklamada, bu yeni rolün, "Push to Pass" stratejik planının başarılmasını desteklemek amacıyla oluşturulduğu belirtildi.



Bu planın 2025 yılına kadar Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 1 milyon adet araç satma hedefiyle oluşturulduğu aktarılan açıklamada, bu hedefin Peugeot, Citroen ve DS markalarını kapsadığı ifade edildi.



Açıklamada, Samir Cherfan'ın, artan sorumluluklarla, otomotiv değer zincirinin tamamını kapsayan 25 yıllık tecrübeyle PSA Grubu'na katıldığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:



"1992'de Polytech Paris mühendislik okulundan mezun olan Samir Cherfan, Renault Grubu'nda işe başladı ve kariyerinin ilk 11 yılını araç mühendisliğinin değişik yönetim bölümlerinde geçirdi. Ardından orta sınıf sedan ve hatchback modeller için program direktörü oldu. Bu stratejik bölümün dünya çapında gelişimine öncülük etmede yardımcı oldu. Cherfan, 2010 yılında Paris'teki Renault Perakende Grubu'nda genel müdür olarak göreve getirildi.



İki yıl sonra Nissan Orta Doğu'ya önce satış ve pazarlama direktörü olarak, ardından 2013'te bölge genel müdürü olarak katıldı. Onun döneminde Nissan, Körfez ülkelerinde ve Türkiye'de pazar payında önemli bir artış gördü. Cherfan, yeni meydan okumayla, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için satış ve pazarlama faaliyetlerini PSA Grubu'nda denetleyecek ve bölgedeki büyüme fırsatlarından yararlanmak için şirketin ticari operasyonlarının stratejik gelişiminden sorumlu olacak."