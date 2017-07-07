Psa Grubu, Satış ve Pazarlama Bölümü'nü Güçlendiriyor

Samir Cherfan, PSA Grubu'nda Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Psa Grubu, Satış ve Pazarlama Bölümü'nü Güçlendiriyor

Samir Cherfan, PSA Grubu'nda Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı

Kaynak: Dunya.com