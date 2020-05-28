PS5 Tanıtım Tarihi Hakkında Yeni İddialar Ortaya Çıktı Oyun dünyasının gündeminde olan konulardan bir tanesi de PlayStation 5 için yapılacak olan etkinlik. Ortaya birçok iddia atılmıştı.

Oyun dünyasının gündeminde olan konulardan bir tanesi de PlayStation 5 için yapılacak olan etkinlik. Ortaya birçok iddia atılmıştı. Buluşulan nokta ise Haziran ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta. Hatırlayacağınız üzere karşımıza çoğunlukla 4 Haziran 2020 tarihi çıkıyor ama görünüşe göre bir gün önce gerçekleşebilir. Kısaca PS5 tanıtım tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmamasına karşın, tarih az çok kesinleşmiş oldu.

Bloomberg sitesine yansıyan bir haberde Jason Schreier ve Takashi Mochizuki, Sony Interactive Entertainment tarafından planlanan PlayStation 5 etkinliğine değindiler. Konu ile doğrudan bilgisi olan kişiler tarafından aktarılan bilgiye dayalı olarak, bahsi geçen PlayStation 5 etkinliğinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceği söyleniyor.

PS5 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Çevrimiçi olarak düzenlenecek olan etkinlik için 3 Haziran 2020 tarihi belirlenmiş olsa da, planların değişim halinde olması nedeniyle tarihte değişiklik yaşanabileceği ihtimalinden de bahsediliyor. Bahsi geçen etkinlikten sonra, önümüzdeki haftalarda ve aylarda yenileri de düzenlenecekmiş. Öte yandan, Japon teknoloji devinin ilk etkinlikte PlayStation 5 konsolunun önemli detaylarını açıklaması beklenmiyormuş.

Son olarak VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, Jason Schreier ve Takashi Mochizuki ikilisinin sözünü ettiği tarihi destekledi. Dahası ile bahsi geçen sunumun oyun odaklı olacağını da sözlerine ekledi.

Şu an için Sony Interactive Entertainment tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil ama geçtiğimiz günlerde Üst Yönetici Kenichiro Yoshida, yeni nesil konsolun önemli oyunlarının yakın bir zamanda duyurulacağını söylemişti. Bunu göz önünde bulunduracak olursak, sunum için 3 Haziran 2020 tarihi güçlü bir ihtimal gibi görünüyor.