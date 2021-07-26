PS5 kullanıcıları Apple TV+'ı 6 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek!
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PS5 kullanıcıları Apple TV+'ı 6 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek!

PS5 kullanıcıları Apple TV+'ı 6 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sony ve Apple arasında gerçekleşen özel işbirliği sayesinde PlayStation 5 kullanıcılarına Apple TV+ yayın hizmetini ücretsiz olarak sunuluyor. Apple TV+ hizmetini nasıl kullanabiliriz? İşte detaylar!

Sony, PlayStation 5 ile Apple arasında bir ortaklığın gerçekleştirdiğini doğruladı. Buna göre, PS5 oyuncuları 6 ay boyunca ücretsiz Apple TV+ alabileceği ve Ted Lasso, See ve Foundation gibi büyük yapımlara erişim sağlabileceğini duyuruldu. Apple'ın normalde aylık 4,99 dolara mal olan abonelik hizmeti 6 ay boyunca hizmete açıldı.

PS5 oyuncuları Apple TV+'ı 6 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek!

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Sony, Xbox'ın Game Pass hizmetiyle rekabet edebilmek için çok çalışıyor. İnternette dolaşan bir söylenti, Netflix ve PlayStation'ın işbirliği yaptıklarını ve ortak çalıştıklarını iddia ediyor. Veri madencileri ise, Netflix'in uygulama kodunda PlayStation ile ilgili görüntüleri tespit etti, ancak bu ortaklığın ne anlama geldiği hala bilinmiyor.

PlayStation tarafından yapılan duyuruya göre, PS5 sahipleri 22 Temmuz'da başlayan bu 6 aylık Apple TV+'yi deneme fırsatından yararlanabilir. 6 aylık ücretsiz Apple TV+ deneme hizmeti, zaman aşımının gerçekleşmesinin ardından aylık 4,99 dolar fiyat noktasından yenilenir. PS5 oyuncuları üyeliği istedikleri zaman iptal edebilir, ancak 6 aylık hizmet sona erdiğinde aylık ücretsiz alınır.

TEKLİFİ NASIL KULLANABİLİRİZ?

PlayStation Network hesabı ve Apple kimliği olan kullanıcılar aşağıda gösterilen adımları izleyerek 6 aylık Apple TV+ abonelik hizmetinden yararlanabilir.

  1. Apple TV uygulamasını PS5 konsolunuzun arama çubuğundan veya Media home'daki "Tüm uygulamalar" altında bulun.
  2. Apple TV uygulamasını indirip açın ve ekrandaki talimatları izleyin.
  3. Apple Kimliğinizle giriş yapın veya henüz yoksa bir Apple Kimliği oluşturun.
  4. Altı aylık ücretsiz Apple TV+'ın keyfini çıkarın.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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